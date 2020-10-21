Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey, Ertuğrul Gazi kimdir? Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey'e hayat veren Tamer Yiğit kimdir?

Bu akşam ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren isim kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren isim olan Tamer Yiğit hakkında merak edilenlerin yanı sıra Ertuğrul Gazi kimdir sorusunun yanıtını da sizler için derledik. Peki Ertuğrul Gazi kimdir, aslen nereli, kaç yaşında hayatını kaybetti?

ERTUĞRUL BEY KİMDİR?

Ertuğrul Gazi veya Ertuğrul Bey, 13. yüzyılın ortalarında Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in babası.

Anadolu'ya gelmesi ve Söğüt'e yerleşmesi

Anadolu Selçuklu Devleti'nin Bizans İmparatorluğu sınırında bulunan uç emirliklerindeki Türk sayısı, 1243 yılında gerçekleşen Kösedağ Muharebesi sonrasında Anadolu'da başlayan Moğol baskısı sebebiyle artış göstermiş; buna paralel olarak Bizans topraklarına yapılan akınlar artmıştı. Bu akınlar sonucunda, Bizans topraklarında ikinci halka uc beylikleri kurulmaya başladı. 13. yüzyılın ikinci yarısında bu beyliklerin en güçlüsü konumunda olan ve Kütahya civarında hüküm süren Germiyanoğulları Beyliği, 1300'lere doğru Batı Anadolu'da fetihler yaparak üçüncü halka uc beyliklerinin kurulmasını sağladı. Sultan Öyüğü (günümüzde Eskişehir) bölgesinde, ucun en ileri hattı olan Söğüt'te yerleşen Türk boyunun başında Ertuğrul Gazi bulunmaktaydı.[4] Ertuğrul Gazi'ye bağlı boyun bu bölgeye ne zaman ve nasıl geldiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, konu hakkında farklı görüşler mevcuttur.

Ruhî Tarihi'ne göre Ertuğrul Gazi veya atalarının önderliğindeki 340 kişilik Türk boyu, Selçuklular ile birlikte Türkistan'ı terkedip Anadolu'ya gelerek Engüri (günümüzde Ankara) civarındaki Karacadağ eteklerine yerleşti. 1222-1230 yılları arasında, İznik İmparatoru III. İoannis ile Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubad arasında Sultan Öyüğü ve Engürü civarında gerçekleşen mücadelelerden haberdar olan Ertuğrul Gazi, orduya hizmet amacıyla çarpışmalara katıldı, bu kapsamda Karacahisar'a yapılan kuşatmada yer aldı. Bunu memnuniyetle karşılayan I. Alâeddin Keykubad, Ertuğrul Gazi'yi akıncı başı yaptı. 1230 yılında, Harezmşahlarla yapılan Yassı Çemen Muharebesi ve Moğollarla yapılan Kösedağ Muharebesi sebebiyle I. Alâeddin Keykubad ile III. İoannis arasında barış sağlandı. Kısa süre sonra I. Alâeddin Keykubad, Ertuğrul Gazi veya atalarına Söğüt'ü kışlak, Domaniç'i yaylak olarak verdi. Ertuğrul Gazi akınlarına buradan devam ederken, I. Alâeddin Keykubad'ın ayrılmasının ardından Karacahisar elden çıktı. Bunun üzerine Ertuğrul Gazi, yerli tekfurlarla uzlaşma yoluna gitti. Ruhî Tarihi'nde yer alan bu bilgileri Neşrî, Ruhî'den aktarmaktadır. Âşıkpaşazâde ise bu anlatılanları kısaltmış ve içeriğini değiştirerek, yaşananları Osman Bey dönemine nakletmiştir. Başka bir hikâyeye göre ise Sürmeli Çukur (Aras Nehri vadisi) veya Ahlat'tan Engüri civarındaki Karacadağ eteklerine yerleşen Ertuğrul Gazi ve aşireti, burada bir süre kaldı ve İznik İmparatoru III. İoannis'e karşı I. Alâeddin Keykubad'ın ordusunda yer aldı. Ancak Moğol saldırıları sebebiyle I. Alâeddin Keykubad'ın Konya'ya dönmesinin ardından Ertuğrul Gazi'ye Söğüt'ü kışlak, Domaniç'i yaylak olarak tayin etti.

Oğlu Osman Gazi 1299 yılında, merkezi Söğüt olan Osmanlı Beyliği'ni kurdu. Söğüt'te vefat eden Ertuğrul Gazi'nin, oğlu Osman Gazi tarafından yaptırılan bir türbesi bulunmaktadır.

TAMER YİĞİT KİMDİR?

1942 de Balıkesir'de dünyaya gelen Tamer Yiğit, yoksul bir çocukluk geçirmiş. Gerçek adı Tamer Özyiğitoğlu olan Tamer Yiğit, İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenciyken, 1962 yılında Ses Dergisi'nin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdi. ilk filmi 1961 yılında çevrilen " Atlı Yiğit" dir.

1973 yılında dönemin ünlü işadamı Murat Bayrak'ın kızı Rukiye Bayrak'la evlenince, buna karşı çıkan kayınpederinin hışmına uğrayan Yiğit, yıllarca yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Ülkü ocaklarının kurucularından olan ve Sancak Tül ile Sancak Air'in sahibi olan Murat Bayrak, kızının Tamer Yiğit'le evlenmesini bir türlü kabullenememişti. Bu evliliğe karşı olan Kayınpederi, Tamer Yiğit'e kendi tabiriyle tam 11 yıl boyunca "Cehennem Azabı" yaşatır.

1973'te yaptığı evliliğin ardından 1979'da sinemadan uzaklaşarak İnşaat müteahhitliği yaparak ticaret hayatına atılan sanatçı, 1987 yılından sonra yeniden kameraların karşısına geçerek sinema ve 'Gönül Dostları', 'Yuva', 'Çiçek Taksi' ve 'Zehirli Çiçek' adlı dizi filmlerinde roller aldı.

70'li yıllarda Türk sinemasında avantür denilen filmlerde ve erotik içerikli filmlerde oynadı.Filmlerinde onu çoğunlukla Sadettin Erbil ve Hayri Küçükdenizseslendirmiştir. Kurtlar Vadisi'nde ise Levent Dönmez seslendirmiştir.

Elinde yıllardır üzerinde çalıştığı büyük bir projesi olduğunu söyleyen Tamer Yiğit; 'Dinler Tarihi' adlı bu belgeseli, sponsor bulabilirse, mutlaka çekeceğini söylüyor.

Beş film senaryosu ve sinema için yazılmış bir film romanı vardır.

AKP'nin kurucuları arasında yer alan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Tamer Yiğit, 186 filme imza attıktan sonra da Kurtlar Vadisi-Pusu'da, kardeşini faili meçhul bir cinayete kurban veren Toros ailesinin reisini canlandırdı.

1973'te Rukiye Bayrak'la evlendi. Bu evlilikten Aslı, Nazlı, Yusuf isimlerinde iki kız bir erkek üç çocuğu oldu.