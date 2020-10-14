Kuruluş Osman Aya Nikola (Erkan Avcı) kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Kuruluş Osman bir haftanın ardından seyircisiyle buluşuyor. Bu yeni sezonda birçok ünlü oyuncu diziye dahil oldu. Bu isimlerden biri de Erkan Avcı... Avcı dizide Nikola karakterini canlandıracak.

ERKAN AVCI KİMDİR?

Erkan Avcı 1 Ocak 1982 Diyarbakır'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitiren başarılı oyuncu Karadayı dizisinde (Barut) Necdet Güney isimli karakteri canlandırarak ünlenmiştir.

Zenne filminde oynadığı "Ahmet" rolüyle 2011 yılı, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

Erkan Avcı 2018 yılında fenomen dizi Çukur'un kadrosuna katılmıştı.

ERKAN AVCI DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Payitaht Abdülhamid (2017)

Cesur ve Güzel (2016-2017)

Daha (Sinema Filmi, 2016)

Uzun Hikaye (Selami, Sinema Filmi, 2012)

Karadayı(Necdet, Tv dizisi, 2013-2014)

Zenne (Ahmet, Sinema Filmi, 2011

Gişe Memuru (Afar Şoför 2, Sinema Filmi, 2011)

Can (Ali, Sinema Filmi, 2011)

Vakit (Çoban, Kısa Film, 2010)

Sakarya Fırat (Ethem Tekintaş, TV Dizisi, 2009-2012)

Mukadderat (Bilen Adam, None, 2009)

Acemi Müezzin (Cemal, TV Dizisi, 2009)

Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi, Gürhan, 2007-2008)

Ayrılık (Yunus, TV Dizisi, 2007)

Köprü (TV Dizisi, Hasan, 2006)