Kuruluş Osman yeni sezon ilk bölüm tarihi açıklandı! Kuruluş Osman yeni sezon ilk bölüm ne zaman ekrana gelecek?
ATV ekranında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon ilk bölümü ile ekrana geleceği merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni sezon ilk bölüm ile ekrana geleceği tarih resmen açıklandı. Peki Kuruluş Osman yeni sezon ilk bölüm ne zaman ekrana gelecek?
Kuruluş Osman yeni sezon ilk bölüm için geri sayım devam ediyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen ve Diriliş Ertuğrul dizisinin devam niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinin başrollerinde Burak Özçivit'ın yer aldığı dizinin yeni sezon ilk bölüm ile ekrana geleceği tarih dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON İLK BÖLÜM NE ZAMAN EKRANA GELECEK?
Kuruluş Osman yeni sezon ilk bölüm ile 7 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelecek.
KURULUŞ OSMAN'DA YENİ İSİMLER
Kurulul Osman dizisi yeni sezonda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi oyuncuları kadrosuna kattı.
"Türk ordusu nizam kurar!"#KuruluşOsman yeni sezon ilk bölümüyle 7 Ekim Çarşamba saat 20.00'de #atv'de! @KurulusDizisi @bozdagfilm @atvcomtr pic.twitter.com/Jr4JgT9RRQ— Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) September 30, 2020