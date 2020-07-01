Kutlamalar başladı

Tekstil dünyasının önde gelen isimlerinden Bilgin Albayrak’ın eşi Ayşe Albayrak, bu aralar sık sık onuruna düzenlenen doğum günlerinin konuğu oluyor. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla gerçekleşen buluşmada yeni yaşına giren iş insanın, mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Ayşe Hanım, şu sıralar da 27’nci evlilik yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.