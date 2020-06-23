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23.06.2020 - 07:00 |

Kutlamalar doludizgin!

İstanbul cemiyet hayatının en renkli simaları arasında yer alan Evin Şaşmaz, bu aralar onuruna düzenlenen doğum günlerinin konuğu...

Kutlamalar doludizgin!
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İstanbul cemiyet hayatının en renkli simaları arasında yer alan Evin Şaşmaz, bu aralar onuruna düzenlenen doğum günlerinin konuğu... Önce İstanbul’da aile arasında, ardından Bilgün Dereli’nin Beykoz sırtlarında yer alan Sazak Villaları’nın bahçesinde başlayan kutlamalar, geçtiğimiz hafta sonu Bodrum’a kadar uzandı. Rana Erkan Tabanca da çok sevdiği arkadaşı için dostlarının katılımıyla doğum günü daveti verdi. Bahçede başlayan kokteyl, iskelede yemekle devam etti.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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