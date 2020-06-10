Kutsal Damacana ne zaman çekildi? - Kutsal Damacana filmi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu
Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in en sevilen filmleri arasında yer alan Kutsal Damacana, bu akşam bir kez daha sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlandığı günlerde sinemada büyük bir ilgi gören film 2007 yılında İstanbul'da çekildi. İşte merakla beklenen filmin konusu ve başrol oyuncuları...
2007 Yapımı komedi türündeki Kutsal Damacana filmi büyük ilgi görmüştü. İzlemeyenlerin merak ettiği Kutsal Damacana filminin konusu nedir? Kutsal Damacana filminde hangi oyuncular yer alıyor? Kamil Aydın ve Ahmet Yılmaz'ın yönettiği Kutsal Damacana filmi hakkında merak edilenler haberimizde...
KUTSAL DAMACANA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Son dönem Türkiye sinemasına karikatürist Ahmet Yılmaz dokunuşuyla enfes bir yön veren bir eser var karşımızda: Kutsal Damacana! Komedinin usta ismi Şafak Sezer'in başrolünü oynadığı film, çakma ama sevimli bir papazın kahkahalarla dolu komik ve sihirli macerasını farklı bir mizah üslubuyla beyaz perdeye taşıyor. Özel efektleri, animasyonları ve zengin post prodüksiyonuyla da son derece güçlü bir yapım olan "Kutsal Damacana" , dinamik hikayesi ve akıcı anlatım üslubuyla; heyecanı ve eğlencesi sürekli yükselen son dönemin en iddialı komedisi olarak bir kült statüsüne çoktan erişti bile.
KUTSAL DAMACANA FİLMİ OYUNCULAR KİMLER?
Eyşan Özhim
Rolü : Deniz
Şafak Sezer
Rolü : Fikret
Settar Tanrıöğen
Rolü : Hoca
Yıldırım Memişoğlu
Rolü : Papaz Artin
Erdal Tosun
Rolü : Erdal
Büşra Pekin
Rolü : Selen
Ersin Korkut
Rolü : Asim
Berivan Karaman
Rolü: Aydagul