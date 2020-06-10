Kutsal Damacana ne zaman çekildi? - Kutsal Damacana filmi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

2007 Yapımı komedi türündeki Kutsal Damacana filmi büyük ilgi görmüştü. İzlemeyenlerin merak ettiği Kutsal Damacana filminin konusu nedir? Kutsal Damacana filminde hangi oyuncular yer alıyor? Kamil Aydın ve Ahmet Yılmaz'ın yönettiği Kutsal Damacana filmi hakkında merak edilenler haberimizde...



KUTSAL DAMACANA FİLMİ KONUSU NEDİR?



Son dönem Türkiye sinemasına karikatürist Ahmet Yılmaz dokunuşuyla enfes bir yön veren bir eser var karşımızda: Kutsal Damacana! Komedinin usta ismi Şafak Sezer'in başrolünü oynadığı film, çakma ama sevimli bir papazın kahkahalarla dolu komik ve sihirli macerasını farklı bir mizah üslubuyla beyaz perdeye taşıyor. Özel efektleri, animasyonları ve zengin post prodüksiyonuyla da son derece güçlü bir yapım olan "Kutsal Damacana" , dinamik hikayesi ve akıcı anlatım üslubuyla; heyecanı ve eğlencesi sürekli yükselen son dönemin en iddialı komedisi olarak bir kült statüsüne çoktan erişti bile.

KUTSAL DAMACANA FİLMİ OYUNCULAR KİMLER?

Eyşan Özhim

Rolü : Deniz

Şafak Sezer

Rolü : Fikret

Settar Tanrıöğen

Rolü : Hoca

Yıldırım Memişoğlu

Rolü : Papaz Artin

Erdal Tosun

Rolü : Erdal

Büşra Pekin

Rolü : Selen

Ersin Korkut

Rolü : Asim

Berivan Karaman

Rolü: Aydagul