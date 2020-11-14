Kutsi kaç yaşında? Kutsi nereli? Dizileri - şarkıları

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İBO Show'un konukları arasında bulunan Kutsi'nin özel hayatı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından büyük beğeniyle izlenilen Kutsi kaç yaşında, dizileri ve şarkıları neler? İşte Kutsi'nin biyografisi..



KUTSİ BİYOGRAFİSİ



Kutsi 16 Mart 1973 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Anne adı Hatice, baba adı Şinasi'dir. Lise yıllarında yakın çevresinin "sesin güzel" uyarılarını önemseyen ve şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkararak büyük bir unvan kazandı. Uzun bir ara veren ve bu arada çok iyi şarkılar yapan Kutsi, 2005 yılında Erol Köse Production tarafından "Sana Ne" albümünü çıkarttı.



Bir kız kardeşi olan Kutsi, Ayrancı Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Mimarlığı yarıda bırakmıştır.



Kutsi oyunculuğuyla da kendini kanıtladıktan sonra 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar'la 30.08.2008 tarihinde evlendi. Kutsi'nin 24.09.2009 tarihinde kızı “Ceylin Ada” dünyaya geldi.



Cengiz Kurtoğlu'nun da büyük desteğini alan Kutsi, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor albümünde "Duvardaki Resmin" şarkısı ile sesini daha da duyurmaya başlamış ve kolay kolay unutulmayacağını göstermiştir.



Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi 2006 yılında Doktorlar dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış ve çok büyük bir başarı yakalamıştır. Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra Kahramanlar dizisi ile yeniden ekranlarda olan Kutsi, 2010 yazında Doktorlar'ın tekrarları çok izlenip ve seyirciler tarafından yeniden başlamasının istenmesi üzerine "3 Aralık 2010" tarihinde Doktorlar dizisi yeniden ekranlara geri dönmüştür ve yine çok büyük bir seyirci kitlesi yakalamıştır.



Profesyonel müzisyenlik kariyeri olan Kutsi 5 albüm çıkarmış ve hep hit parçalarıyla çok konuşulmuştur. "Sana Ne, Bomboşum Buralarda, Ağlama Kalbim, Aşkın Gururu, Geçer, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor, Olay Olacak Aşkımız, Hediyem Olsun, İlan-ı Aşk, Doğum Günü, Konuşmayacağım, Aşk Celladı, Helal Etmiyorum, Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim, Zor Olsa da, Melek ve Kapımı Çal, Son Mektup, Bambaşka, Haram Olsun, Soran Yok" albümlerinin istatistiği bunu kanıtlamaktadır. Huzur Sokağı isimli dizide "Bilal" karakterini canlandırmaktadır. Sanatçının yeni albümü "Bilmem Anlatabildim Mi" 18 Mart 2013 tarihinde çıkmıştır. 2015 yılında Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide Demir Güner karakterini canlandırmıştır.Yeni dizisinde Kutsi'ye Deniz Baysal eşlik ediyordu. Dizi düşük reytingler yüzünden yayından kaldırıldı.22 Ekim 2016 tarihinde Fox TV'de yayına başlayan "Kalbimdeki Deniz" dizisinde Mirat Deniz karakterini canlandırmıştır. 2019 yılınan TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde rol almaktadır.



AlbümleriYıl Albüm Adı ŞirketEkim 2000 Aşk Payını AldıErol Köse ProductionAğustos 2005 Sana NeErol Köse Production2006 Kördüğüm (Petek Dinçöz ile)Erol Köse ProductionNisan 2007 Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana YetiyorErol Köse Production2008 Aynadaki Yüzünün Karşılığı BenimErol Köse ProductionNisan 2010 BambaşkaPoll ProductionMart 2013 Bilmem Anlatabildim mi?Poll ProductionSingle'larıYıl Albüm Adı ŞirketNisan 2014 "Yaz Günü"Poll Production2016 "Aşıklar Şehri" (feat. Zara)Poll Production2016 "Söz Konusu Aşk" (feat. Meral Kendir)Poll Production2016 "Beşiktaşım Benim"Poll Production2016 "Kalbimdeki Deniz"Poll Production2020 "Hayranım Sana"Poll ProductionFilmografiDoktorlar (Show TV), 2006-2009 (Levent Atahanlı) Beyin cerrahıKahramanlar (TV dizisi) (Show TV), 2009-2010 (Yiğit Özkan) PolisHuzur Sokağı (atv), 2012-2014 (Bilal Ocak) Kimya ÖğretmeniVeliaht (atv), 2013 JüriBeyaz Yalan (dizi) Demir Güner 2015Kırgın Çiçekler Konuk oyuncu 2016Kalbimdeki Deniz Mirat Yavuz 2016Benim Adım Melek Halil karekteri 2019- 2020