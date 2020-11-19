Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. bölüm fragmanı yayımlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. son bölüm özeti

Kuzey ve Yıldız'ın gecikmiş evliliği için her iki aile de kolları sıvamıştır. Tüm engelleri aşan çift mutlu sona bir adım daha yaklaşmıştır. Cumartesi günü 40. yeni bölüm ile sevenleri karşısında olacak Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yayımlandığı güne damga vuruyor. Yurt dışından gelen misafir ise dizinin en çok konuşulanları arasında yer alacak.

Özlem, hasret ve aşkın bir arada olduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde, babasının karşı koyuşlarına rağmen Yıldız sonunda Kuzey'in karşısındadır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız ve Kuzey, vuslata ilk defa bu kadar yakındır. Yıldız’ın yirmi yıllık yalnızlığı sona ererken, her şey git gide yoluna girmeye başlamıştır. Uzun zaman sonra ilk defa güne, babasının evinde uyanmış, ilk defa gelecekten umut etmeye başlamıştır. Yalnızca müzmin aşıklar için değil, tüm Kadıoğulları ve Mollaoğulları için de bayram vaktidir artık. Yaşar, Yıldız’ı Kuzey’e verecek ve hasret bitecektir. Bilinen bütün engeller aşılmış, Yıldız ve Kuzey artık kavuşacaktır. Fakat aşıklar, bilinen engelleri aşmışlardır, bilinmeyenleri değil.