18.08.2020 - 11:01 |
Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’tan ilk tanıtım yayınlandı
Show TV'nin dizisi Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Kuzey ve Yıldız'ın dans ettiği aşk dolu halleri yer alıyor.
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Dizini fragmanında Yıldız, Kuzey'e "Seni her zamankinden daha çok seviyorum!" diyerek aşkını haykırırken, Kuzey mutluluktan havalara uçuyor. Turan Şahin'in "Ya Ben Anlatamadum" şarkısıyla şenlenen tanıtım yeni sezonda eğlencenin hız kesmeden devam edeceğini gösteriyor.