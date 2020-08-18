Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’tan ilk tanıtım yayınlandı

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Dizini fragmanında Yıldız, Kuzey'e "Seni her zamankinden daha çok seviyorum!" diyerek aşkını haykırırken, Kuzey mutluluktan havalara uçuyor. Turan Şahin'in "Ya Ben Anlatamadum" şarkısıyla şenlenen tanıtım yeni sezonda eğlencenin hız kesmeden devam edeceğini gösteriyor.