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25.04.2020 - 17:51 |

Kylie Jenner'dan yeni ev pozları

Kardashian/Jenner ailesinin en çok konuşulan isimlerinden olan Kylie Jenner, satın aldığı yeni malihanesinde ilk pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kylie Jenner'dan yeni ev pozları

'Dünyanın en genç zengini' unvanına sahip olan Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde yeni bir ev daha aldı. Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden Holmby Hills'te bir malikane satın alan ABD'li magazin yıldızı, evinde çekildiği ilk pozlarını Instagram'da yayınladı.

Ev için 36.5 milyon doları gözden çıkaran Jenner, ilk başta 45 milyon dolar isteyen ev sahibi ile sıkı bir pazarlığa girerek orta yolu buldu.

Attığı her adımda takip edilen 22 yaşındaki milyarderin malikanesinin; 7 yatak odası, 14 tane de banyosu bulunuyor. Tek katlı geniş bir alanı bulunan evin içinde spor salonundan sinema alanına kadar birçok imkanı mevcut.

Kylie Jennerdan yeni ev pozları

Kerem Bürsin ve Demet Özdemir hakkında aşk iddiasıKanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programında bomba bir aşk iddiası ortaya atıldı. Programın sunucusu Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, Kerem Bürsin ile Demet Özdemir'in aşk yaşadığını iddia etti.
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Cadde Yazarları

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