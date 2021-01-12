La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragman Türkçe dublaj geldi mi?

Netflix'te yayınlanan dünya çapında büyük ilgi gören La Casa De Papel dizisi her sezonuyla hafızalara kazınmaya devam ediyor. Şu sıralar 5. sezonun sabırsızlığı devam ediyor. La Casa De Papel 5. sezon yayınlandı mı, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak soruları yoğun ilgi görüyor. Zaman zaman sosyal medyada da gündem konularından biri olan La Casa De Papel 5. sezon fragmanı geldi mi?

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

La Casa De Papel dizisinin 5. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yeni sezon yayın tarihi belirlendiğinde haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON FRAGMANI GELDİ Mİ?

La Casa De Papel 5. sezon fragmanı henüz gelmedi. La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandığında haberimizde paylaşacağız.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI KİMLER?

Álvaro Morte

Rolü : El Profesor

Pedro Alonso

Rolü : Berlín

Úrsula Corberó

Rolü : Tokyo

Alba Flores

Rolü : Nairobi

Miguel Herrán

Rolü : Río

Jaime Lorente

Rolü : Denver

Enrique Arce

Rolü : Arturo Román

Paco Tous

Rolü : Moscú

Itziar Ituño

Rolü : Raquel Murillo

Joseph Whimms

Rolü : Oslo

María Pedraza

Rolü : Alison Parker

Darko Peric

Rolü : Helsinki

Kiti Manver

Rolü : Mariví

Juan Fernández (II)

Rolü : Coronel Prieto

Anna Gras

Rolü : Mercedes

Fernando Soto

Rolü : Ángel

Mario de la Rosa

Rolü : Suárez

Clara Alvarado

Rolü : Ariadna

Naia Guz Sanchez

Rolü : Paula

Esther Acebo

Rolü : Mónica Gaztambide

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.

La casa de papel (İngilizce: Money Heist), İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi.

Álex Pina tarafından yaratılan televizyon dizisinin iki kısma ayrılan bir tek sezondan ibaret olması planlanmıştı. 15 bölümden oluşan dizi ilk olarak 2 Mayıs 2017 - 23 Kasım 2017 tarihlerinde İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayımlandı. 2017 sonlarında Netflix, dizinin dünya genelinde dijital yayın haklarını satın aldı. Diziyi daha kısa 22 bölüme bölen Netflix, ilk kısmı 20 Aralık 2017'de ve ikinci kısmı 6 Nisan 2018'de yayımladı. Nisan 2018'de Netflix, dizinin bütçesini belirgin oranda artırarak 16 yeni bölüm siparişi verdi. 8 bölümden oluşan 3. kısım 19 Temmuz 2019'da yayımlandı. 8 bölümden oluşan 4. kısım ise 3 Nisan 2020'de yayımlandı.