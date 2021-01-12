La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragman Türkçe dublaj geldi mi?
Dünya çapında en çok izlenilen diziler arasında yer alan La Casa De Papel ile ilgili meraklı arayış günden güne artıyor. İlk 4 sezonuyla nefes kesen La Casa De Papel izleyicileri, 5. sezon için sabırsızlanıyor. İnternet üzerinden yayınlanan La Casa De Papel 5. ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon Türkçe dublaj geldi mi? İşte dizi severlerin merakla beklediği La Casa De Papel hakkında son durum...
Netflix'te yayınlanan dünya çapında büyük ilgi gören La Casa De Papel dizisi her sezonuyla hafızalara kazınmaya devam ediyor. Şu sıralar 5. sezonun sabırsızlığı devam ediyor. La Casa De Papel 5. sezon yayınlandı mı, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak soruları yoğun ilgi görüyor. Zaman zaman sosyal medyada da gündem konularından biri olan La Casa De Papel 5. sezon fragmanı geldi mi?
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
La Casa De Papel dizisinin 5. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yeni sezon yayın tarihi belirlendiğinde haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON FRAGMANI GELDİ Mİ?
La Casa De Papel 5. sezon fragmanı henüz gelmedi. La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandığında haberimizde paylaşacağız.
LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI KİMLER?
Álvaro Morte
Rolü : El Profesor
Pedro Alonso
Rolü : Berlín
Úrsula Corberó
Rolü : Tokyo
Alba Flores
Rolü : Nairobi
Miguel Herrán
Rolü : Río
Jaime Lorente
Rolü : Denver
Enrique Arce
Rolü : Arturo Román
Paco Tous
Rolü : Moscú
Itziar Ituño
Rolü : Raquel Murillo
Joseph Whimms
Rolü : Oslo
María Pedraza
Rolü : Alison Parker
Darko Peric
Rolü : Helsinki
Kiti Manver
Rolü : Mariví
Juan Fernández (II)
Rolü : Coronel Prieto
Anna Gras
Rolü : Mercedes
Fernando Soto
Rolü : Ángel
Mario de la Rosa
Rolü : Suárez
Clara Alvarado
Rolü : Ariadna
Naia Guz Sanchez
Rolü : Paula
Esther Acebo
Rolü : Mónica Gaztambide
LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?
Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.
La casa de papel (İngilizce: Money Heist), İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi.
Álex Pina tarafından yaratılan televizyon dizisinin iki kısma ayrılan bir tek sezondan ibaret olması planlanmıştı. 15 bölümden oluşan dizi ilk olarak 2 Mayıs 2017 - 23 Kasım 2017 tarihlerinde İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayımlandı. 2017 sonlarında Netflix, dizinin dünya genelinde dijital yayın haklarını satın aldı. Diziyi daha kısa 22 bölüme bölen Netflix, ilk kısmı 20 Aralık 2017'de ve ikinci kısmı 6 Nisan 2018'de yayımladı. Nisan 2018'de Netflix, dizinin bütçesini belirgin oranda artırarak 16 yeni bölüm siparişi verdi. 8 bölümden oluşan 3. kısım 19 Temmuz 2019'da yayımlandı. 8 bölümden oluşan 4. kısım ise 3 Nisan 2020'de yayımlandı.