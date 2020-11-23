Lady Gaga beyazperdeye dönüyor

Geçtiğimiz günlerde Michael Shannon'ın kadroya katıldığı haberlerinin ardından bu kez yıldız müzisyen ve oyuncu Lady Gaga'nın, 'Bullet Train'de rol alacağı açıklandı.

'A Star Is Born' ile büyük başarı elde edip Oscar ödülü sahibi olan Lady Gaga'nın, yeni projesindeki rolü henüz bilinmiyor.