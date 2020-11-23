MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Lady Gaga beyazperdeye dönüyor
23.11.2020 - 12:27 |

Lady Gaga beyazperdeye dönüyor

'A Star is Born' filmindaki performansıyla dikkatleri çeken Lady Gaga, Maria Beetle'ın kitabından uyarlanarak beyazperdeye aktarılan 'Bullet Train'in oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Lady Gaga beyazperdeye dönüyor
ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde Michael Shannon'ın kadroya katıldığı haberlerinin ardından bu kez yıldız müzisyen ve oyuncu Lady Gaga'nın, 'Bullet Train'de rol alacağı açıklandı.

'A Star Is Born' ile büyük başarı elde edip Oscar ödülü sahibi olan Lady Gaga'nın, yeni projesindeki rolü henüz bilinmiyor.

Seda Sayan ve Safiye Soyman filtresiz paylaşım yaptıSeda Sayan ve Safiye Soyman, koronavirüs salgını nedeniyle evde buluşmayı tercih etti. Soyman, çektiği son videoda filtre kullanmadığına arkadaşı Seda Sayan’ı bile ikna edemedi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İbrahim Selim: Zor bir süreçten geçiyoruz

İbrahim Selim: Zor bir süreçten geçiyoruz

Angelina Jolie'nin yeni projesi

Angelina Jolie'nin yeni projesi

Mehmet Yılmaz Ak, 'Ramo' dizisinde!

Mehmet Yılmaz Ak, 'Ramo' dizisinde!

Yetkin Dikinciler: Maskesiz asla çıkmıyoruz

Yetkin Dikinciler: Maskesiz asla çıkmıyoruz

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet