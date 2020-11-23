23.11.2020 - 12:27 |
Lady Gaga beyazperdeye dönüyor
'A Star is Born' filmindaki performansıyla dikkatleri çeken Lady Gaga, Maria Beetle'ın kitabından uyarlanarak beyazperdeye aktarılan 'Bullet Train'in oyuncu kadrosuna dahil oldu.
Geçtiğimiz günlerde Michael Shannon'ın kadroya katıldığı haberlerinin ardından bu kez yıldız müzisyen ve oyuncu Lady Gaga'nın, 'Bullet Train'de rol alacağı açıklandı.
'A Star Is Born' ile büyük başarı elde edip Oscar ödülü sahibi olan Lady Gaga'nın, yeni projesindeki rolü henüz bilinmiyor.