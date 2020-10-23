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23.10.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Lalin’e kavuştular

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, kızları Lalin’e kavuştu.

Lalin’e kavuştular
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, kızları Lalin’e kavuştu. Çarşamba günü öğle saatlerinde Taksim’deki özel bir hastanede normal doğum yapan oyuncu, dün taburcu oldu. Kobal, “Çok şükür bebeğimizin ve benim sağlığım yerinde, her şey çok güzel geçti. Bir an evvel evimize gidip, yeni hayatımıza başlamak istiyoruz” dedi. Doğuma girdiğini söyleyen İmirzalıoğlu ise, “Sinem’in her anında yanındaydım. Çok güzel bir duygu. Allah isteyen herkese nasip etsin” diye konuştu.

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