MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Lara: Verilmiş sadakam varmış!
21.06.2020 - 15:23 |

Lara: Verilmiş sadakam varmış!

Şarkıcı Lara, yapımcısı Harun Akbulut ile Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Yeğeniyle birlikte geçirdiği kazayla ilgili konuşan Lara, "Ucuz atlattık" dedi.

Lara: Verilmiş sadakam varmış!
ABONE OL

Sahne kostümü almak için alışverişe gelen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Alanya'da geçirdiği talihsiz kaza ile ilgili konuştu. Lara, "Verilmiş sadakam varmış. Kaburgalarıma çok ağır darbe aldım. Hala yürümekte zorluk çekiyorum. Çok şükür ucuz atlattık." dedi.

Yeni çıkaracağı parçadan da bahseden şarkıcı, "Yaza bomba gibi bir parçayla giriyorum. Parçanın ismi 'Sanal Alem' umarım dinleyicilerim de memnun kalır. Hafta içi Antalya’da sahne alıyorum, zaten evimde Alanya’da İstanbul’a işlerim oldukça geliyorum." açıklamasında bulundu.

21 Haziran 2020 Magazin Haberleri BülteniMagazin dünyasının öne çıkan haberlerini sizler için derledik.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Murat Boz'dan babasına hediye saat!

Murat Boz'dan babasına hediye saat!

‘Para kolay kazanılmıyor’

‘Para kolay kazanılmıyor’

İkizler Türkçe konuşuyor

İkizler Türkçe konuşuyor

Diş sıkmanın önüne geçin!

Diş sıkmanın önüne geçin!

Sıradaki Haber