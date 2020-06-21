Sahne kostümü almak için alışverişe gelen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Alanya'da geçirdiği talihsiz kaza ile ilgili konuştu. Lara, "Verilmiş sadakam varmış. Kaburgalarıma çok ağır darbe aldım. Hala yürümekte zorluk çekiyorum. Çok şükür ucuz atlattık." dedi.

Yeni çıkaracağı parçadan da bahseden şarkıcı, "Yaza bomba gibi bir parçayla giriyorum. Parçanın ismi 'Sanal Alem' umarım dinleyicilerim de memnun kalır. Hafta içi Antalya’da sahne alıyorum, zaten evimde Alanya’da İstanbul’a işlerim oldukça geliyorum." açıklamasında bulundu.