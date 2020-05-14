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14.05.2020 - 16:45 |

Lara'dan örnek davranış

Şarkıcı Lara, hem pandemi dönemi hem de ramazan ayı olması nedeniyle ihtiyaç sahibi iki bin aileye yardım eli uzattı.

Lara'dan örnek davranış
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Ailesi Alanya'da yaşayan Lara, yeğeni Kayacan Karabeyoğlu öncülüğünde yürütülen yardım kampanyasına katılarak, ihtiyaç sahiplerine erzak dağıttı.

Ekibiyle köy köy gezen şarkıcı, hem yardım dağıttı hem de hayranlarıyla buluşma imkanı buldu. Yardımların Rrmazan ayı sonrasında da devam edeceğini belirten Lara, "Onların bize değil, bizim onların dualarına ve alkışlarına ihtiyacımız var. Böyle zamanlarda birlik ve beraber olduğumuzda, milletçe daha güçlü oluyoruz" dedi.

Şarkıcı Özgün çaldı, oğlu Ediz mızıkayla eşlik etti!Popçu Özgün'ün oğlu Ediz, 'Acıyı Çeken Anlar' adlı parçasını seslendiren babasına mızıka çalarak eşlik etti. Minik Ediz'in performansı büyük beğeni toplarken, "Geleceğin müzisyeni" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.
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Cadde Yazarları

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