Latif Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Latif Doğan'ın hayatı
Latif Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Latif Doğan'ın hayatına dair bilinenleri haberimize ekledik. Yıllara damga vuran şarkıcılar arasında bulunan Latif Doğan bu akşam İBO Show'a konuk oluyor. İzleyiciler ise Latif Doğan hakkında meraklı arayışa geçiyor. Latif Doğan nereli, şarkıları nelerdir? Latif Doğan kimdir, kaç yaşında soruları peş peşe geliyor. Şarkılarıyla ve sesiyle büyük beğeni toplayan Latif Doğan'ın biyografisini haberimize ekledik. İşte Latif Doğan hakkında merak edilenler...
20 Şubat 2021 Cumartesi akşam STAR TV'de yayınlanan İBO Show'a konuk olacak isimler arasında bulunan Latif Doğan izleyicileri meraklandırdı. Bir döneme damga vuran halen de şarkılarının beğeni topladığı Latif Doğan nerelidir? Latif Doğan kimdir şarkıları nelerdir? İşte LAtif Doğan'ın hayatına dair bilinenler...
LATİF DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
29 Nisan 1967'de Adıyaman'da doğan Latif doğan şarkıcı, ve şarkı yazarıdır.
Latif Doğan, müziğe 11 yaşında bir düğünde darbuka çalarak başlamıştır. Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açmıştır. Adının duyulması ile bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde zamanla meşhur olmuştur. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yapmıştır. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı.
Latif Doğan, asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamıştır. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başlamıştır.
LATİF DOĞAN ŞARKILARI
Albümleri
Sözüm Söz
Yar Gelecek
Küstüm
Kurtulam Gitsin
Bi Tane
Kına Gecesi