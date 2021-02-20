Latif Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Latif Doğan'ın hayatı

20 Şubat 2021 Cumartesi akşam STAR TV'de yayınlanan İBO Show'a konuk olacak isimler arasında bulunan Latif Doğan izleyicileri meraklandırdı. Bir döneme damga vuran halen de şarkılarının beğeni topladığı Latif Doğan nerelidir? Latif Doğan kimdir şarkıları nelerdir? İşte LAtif Doğan'ın hayatına dair bilinenler...

LATİF DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

29 Nisan 1967'de Adıyaman'da doğan Latif doğan şarkıcı, ve şarkı yazarıdır.

Latif Doğan, müziğe 11 yaşında bir düğünde darbuka çalarak başlamıştır. Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açmıştır. Adının duyulması ile bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde zamanla meşhur olmuştur. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yapmıştır. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı.

Latif Doğan, asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamıştır. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başlamıştır.

LATİF DOĞAN ŞARKILARI

Albümleri

Sözüm Söz

Yar Gelecek

Küstüm

Kurtulam Gitsin

Bi Tane

Kına Gecesi