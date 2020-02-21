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HaberlerMagazin Haberleri Lerzan Mutlu: Yeşim Salkım, Gülben Ergen yüzünden beni sildi!
21.02.2020 - 16:18 |

Lerzan Mutlu: Yeşim Salkım, Gülben Ergen yüzünden beni sildi!

'Aşk Acısı' albümünden bir şarkıya klip çektiren şarkıcı Lerzan Mutlu, Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın birlikte hazırladıkları 'Magazin Noteri' programındaki açıklamalarıyla şaşırttı.

Lerzan Mutlu: Yeşim Salkım, Gülben Ergen yüzünden beni sildi!

Lerzan Mutlu, bir ödül töreninde Gülben Ergen ile aynı masada oturduğu ve sohbet ettiği için Yeşim Salkım’ın kendisine “Yazıklar olsun” diye mesaj atıp Instagram’dan engellediğini şöyle anlattı:
"Yeşim Salkım, benim için çok değerlidir. İlk albümümü yapan patronumdur. Gülben’le bir ödül töreninde aynı masada olduğumuzu birileri ona söylemiş. Bana 'Yazıklar olsun' diye bir mesaj atıp Instagram’dan sildi. Beni ilgilendirmiyor, özel problemleri. Küs diye ben de mi küseyim? Programlarımda Gülben’in özel hayatını değil hep sesini eleştirdim. Çok şaşırdım ve üzüldüm Yeşim’in beni engellemesine."

Magazin Haberleri Bülteni 21 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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