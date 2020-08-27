Levent Yüksel'den Harbiye'de aşk şarkıları

Karantina döneminde sürpriz bir şekilde evlenen Levent Yüksel'i Harbiye Açıkhava konserinde yalnız bırakmayan eşi Özlem Öztürk, konser başlamadan önce kendisine ayrılan protokoldeki yerini aldı.

"BUNLARI LEVENT'E SORUN"

Muhabirlerin, "Özlem Hanım, Levent Bey ile sürpriz bir evlilik yaptınız. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Bence Levent'i izleyelim, çok güzel bir evliliğimiz var. Her şey çok güzel gidiyor. Aile arasında kendi kendimize evlendik. Aslında bunları Levent'e sorun ama iki senelik birlikteliğimiz var. Teşekkür ediyorum şimdi konseri izleyelim" şeklinde cevap verdi.

"ÇOK MUTLUYUM"

'Ya Sonra' şarkısı ile konsere başlayan Levent Yüksel, "Uzun bir aradan sonra sizlerle burada buluştuğum için çok mutluyum. Bu akşam bütün şarkılarımı sizlerle beraber seslendireceğim. Özellikle dört yıl önce yaptığım 'Hayatıma Dokunan Şarkılar' albümünden parçalarımı sizlerle paylaşacağım” dedi.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde yaklaşık 2.5 saat sahnede kalan ve en güzel aşk şarkılarını konser boyunca sevenleriyle söyleyen Levent Yüksel, hayranları tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Konser sonunda sevenlerinin yoğun isteği ve alkışları üzerine sahneye geri dönen Levent Yüksel, 'Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk' şarkısı ile biss yaptı.



