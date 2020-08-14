14.08.2020 - 13:55 |
Levent Yüksel'den Özlem Öztürk paylaşımı
Şarkıcı Levent Yüksel, sosyal medya hesabından geçtiğimiz haziran ayında evlendiği Özlem Öztürk ile ilk fotoğrafını paylaştı.
Şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran Levent Yüksel (55), Haziran 2020'de dünyaevine girdiği 33 yaşındaki spor eğitmeni Özlem Öztürk ile çıktığı tatilden bir karesini paylaştı.
Usta şarkıcı, böylelikle eşi Özlem Hanım'la ilk fotoğrafını yayınlamış oldu. Yüksel, Instagram hesabından "Kadınım" notunu düştüğü paylaşıma, kalp emojileri eklemeyi de ihmal etmedi.
YÜZÜĞÜ ÇIKARDI!
Önceki gün Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıkan Levent Yüksel, aşk şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Ünlü sanatçının parmağında yüzük olmaması dikkatlerden kaçmadı.