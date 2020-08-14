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14.08.2020 - 13:55 |

Levent Yüksel'den Özlem Öztürk paylaşımı

Şarkıcı Levent Yüksel, sosyal medya hesabından geçtiğimiz haziran ayında evlendiği Özlem Öztürk ile ilk fotoğrafını paylaştı.

Levent Yüksel'den Özlem Öztürk paylaşımı
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Şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran Levent Yüksel (55), Haziran 2020'de dünyaevine girdiği 33 yaşındaki spor eğitmeni Özlem Öztürk ile çıktığı tatilden bir karesini paylaştı.

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Levent Yüksel hayranıyla evlendi

Usta şarkıcı, böylelikle eşi Özlem Hanım'la ilk fotoğrafını yayınlamış oldu. Yüksel, Instagram hesabından "Kadınım" notunu düştüğü paylaşıma, kalp emojileri eklemeyi de ihmal etmedi.

Levent Yükselden Özlem Öztürk paylaşımı

YÜZÜĞÜ ÇIKARDI!
Önceki gün Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıkan Levent Yüksel, aşk şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Ünlü sanatçının parmağında yüzük olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Levent Yükselden Özlem Öztürk paylaşımı

    Magazin Haberleri Bülteni (14 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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