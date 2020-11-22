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HaberlerMagazin Haberleri ‘Leyla’yı yeniden yorumladı
22.11.2020 - 07:00 |

‘Leyla’yı yeniden yorumladı

Deniz Sipahi, Rafet El Roman’ın 90’lı yıllara damgasını vuran hitlerinden ‘Leyla’yı yeniden yorumladı.

‘Leyla’yı yeniden yorumladı
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Deniz Sipahi, Rafet El Roman’ın 90’lı yıllara damgasını vuran hitlerinden ‘Leyla’yı yeniden yorumladı. Sözü ve müziği Roman, düzenlemesi Tolga Akyıldız imzası taşıyan parçanın, klip yönetmenliğini ise Mehmet Ali Ergin üstlendi. Akyaka’daki çekimlerde şarkıcıya, arkadaşları Ekin Türkmen ve Sarpcan Köroğlu eşlik etti. ‘Leyla’, Hypers Music etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

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