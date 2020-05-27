Lezzet Düşkünleri Boğaçhan kimdir? Boğaçhan Tuzcu kaç yaşında, boyu kaç, nereli?

Ünlü şef Gabriel Sponza'nın sunuculuğunu yaptığı Lezzet Düşünleri, TV8'de yayınlanıyor. Lezzet Düşkünleri programında geçtiğimiz yıllarda Kısmetse Olur programında da yer alan Boğazçhan Tuzcu bulunuyor. Peki Lezzet Düşkünleri Boğaçhan kimdir? Boğaçhan Tuzcu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

BOĞAÇHAN TUZCU KİMDİR?

27 yaşındaki Boğaçhan Tuzcu aslen Rizeli olup; doğma büyüme Ankaralıdır. Daha önce televizyonlarda yayınlanan Kısmetse Olur adlı yarışmaya katılmıştı. Aşçılık üzerine eğitim almış Boğaçhan Tuzcu’nun anne ve babası ayrı yaşıyor. İkizler burcu olan Boğaçhan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği mezunu ve yarışmada oldukça iddialı. Şu anda İstanbul’da yaşıyor.

Boğaçhan Tuzcu, 1.91 cm boyundadır.