Lezzet Düşkünleri Gökhan-Burhan kimdir?

Lezzet Düşkünleri yarışmasında bugün Gökhan ve Burhan Şef menülerini hazırlayacak. TV8 ekranında yayınlanan yeni yemek programı Lezzet Düşkünleri yarışmasında iki kişilik takımlardan oluşan ekipler her gün menülerini TV ekranında anlatarak hazırlıyor. Gün sonunda yapılan yemekler diğer şefler tarafından oylanıyor. Bugün menülerini hazırlayan Gökhan Sarı ve Burhan Selvi vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki Gökhan Sarı ve Burhan Selvi kimdir?

GÖKHAN SARI KİMDİR?

Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Gökhan Sarı aslen Mersinlidir. 37 yaşında aşçı olan Gökhan Sarı uzun yıllardır bu işi yapıyor. Gökhan Sarı, baba mesleği aşçılık olduğu için yeteneğinin oradan geldiğini düşünüyor.

BURHAN SELVİ KİMDİR?

Burhan Selvi, 23 yaşında ve aşçılık yapıyor. Gökhan şef ile birlikte programa farklılık katmaya geldiğini belirtti. Burhan Selvi ve Gökhan Sarı, birincilik bizim, diğer yarışmacılar ikincilik için yarışsın diyerek iddialı konuştular.