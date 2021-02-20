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20.02.2021 - 15:58 |

Lider Şahin gönlünü Ecem Çırpan'a kaptırdı

Usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'in, Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Lider Şahin gönlünü Ecem Çırpan'a kaptırdı
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Bir dönem İrem Derici ve Didem Soydan ile yaşadığı birlikteliklerle gündeme gelen şarkıcı Lider Şahin, gönlünü Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan'a kaptırdı.

Snob Magazin'in haberine göre; Şahin ve Çırpan'ın uzun süredir birlikte olduğu ve ilişkilerinin evlilik yolunda ilerlediği öne sürüldü. Lider Şahin (36) ve Ecem Çırpan (25 )çifti geçtiğimiz günlerde dostlarıyla birlikte kar tatili yaptı.

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Lider Şahin aşka geldi

Lider Şahin gönlünü Ecem Çırpana kaptırdı

MISS TURKEY GÜZELİ SEÇİLDİ
Ecem Çırpan, 10 Temmuz 1996 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Voleybol kariyeri olan 1.85 boyundaki Çırpan, Miss Turkey 2015 yarışmasının birincilik ödülünü kazanarak modellik yapmaya başlamıştır. Çırpan şu sıralar oyunculuk eğitimi alıyor.

    20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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