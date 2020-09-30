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HaberlerMagazin Haberleri Lider Şahin: Pandemide de üretmeye devam ettim
30.09.2020 - 14:19 |

Lider Şahin: Pandemide de üretmeye devam ettim

Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Bir süredir İzmir Çeşme'de bulunan mekanlarında çalışmalarına devam ettiğini söyleyen şarkıcı, klip çekimi için İstanbul'a geldiğini söyledi.

Lider Şahin: Pandemide de üretmeye devam ettim
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Pandemi sürecinde de üretmeye devam ettiğini söyleyen Lider Şahin, "Sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemin de oldukça verimli geçirmeye çalıştım. Elimden geldiğince yeni şarkılar yazmaya ve üretmeye çalıştım" dedi.

Lider Şahin: Pandemide de üretmeye devam ettim

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