Lidya Özdemiroğlu'ndan ilginç paylaşım

Lidya Özdemiroğlu'nun Instagram paylaşımı şöyle:

"Dünyamız için seviniyorum. Başına talih kuşu kondu. Şimdi sıra bizde olduğu için mutluyum. Her şeyi kullandık, tükettik, çaldık, kapattık, sömürdük. Böyle devam etmemesi gerektiğini biliyordum. Evet çok zor bir sürece girdik ama gezegenimiz ve tüm canlılar asırlardır zor süreçte. Şimdi bizim kapanma vaktimiz. Dünyanın nefes alma vakti. Bizim düşünme, dünyamızın iyileşme vakti. Daha fazla birbirimizi düşünmediğimiz bir dünyada yaşamak istemiyorum ve bunu mükemmel bir fırsat olarak görüyorum. Evet, belki de ekonomik olarak hepimiz krizdeyiz, hayatlarımız değişti ama ucunda kocaman bir gezegenin birleşmesi varsa, sence de değmez mi buna? Sadece insanoğlu yaşamıyor bu gezegende. Bir sürü canlı var bizim dışımızda, üstelik dünyaya zararından fazla katkısı olan! Son aç çocuğun karnı doyana kadar, kafeslerin içinde hapis olan son hayvan özgür olana kadar ve biz bir olduğumuzu anlayana kadar bu kıyamet sürsün. Çoğu kişi tarafından anlaşılmayacağımı biliyorum ama ben birlik hissetmeye hasret kaldım. Akşam 9'da sağlık çalışanlarımızı alkışlarken hissettiğim gibi hissetmeyi özledim. Yalnızca bir dakikalığına bile olsa, aynı amaç uğruna birleşmeyi özledim. İnsan olduğumuzu hatırlamak ne güzel. Ancak bir arada olursak, birbirimize destek çıkarsak ve yaratırsak yaşam anlam kazanıyor gönlümde. Bu virüs umarım bizi birliğe sürükler. Umarım dünyamızla, hayvan dostlarımızla, tüm insanlığın ayrım olmadan bir olduğunu anlarız. Bencilliğin ve ben merkezciliğin sonu geldi nihayet. Birlik duygusu içinde hareket edenleri görmek yüreğime su serpiyor çünkü tek kurtuluşumuzun bu olduğunu düşünüyorum. Birbirimiz için bir şeyler yaptığımız sürece var olabileceğimizi hissediyorum. Şansıma internet bağlantım sürekli kesiliyor ve bu zamanda dizi/film izlemek yerine tamamen kendimle vakit geçirdiğim bir sürecin içindeyim. Uzun zamandır hissetmediğim kadar keyif alıyorum kendimden. İnsanlığın başına gelen bir felaket olarak görmektense dünyanın mucizesi olarak görüyorum bu virüsü. Dilerim var olan sistem yıkılsın; Dünya dengelensin, insanlık dengelensin, doğaya ve hayvanlara olan zulüm bitsin. Yaşamak istiyorum. Üzerinde yaşadığım gezegeni tanımak istiyorum. Bu şekilde gidersek toprak ana bizi yok edecek. İster virüsle, ister depremle, ister başka bir felaketle. Şimdi mi aklınıza geldi sıkışan kiracınızdan kira almamak, işsiz olanlara destek olmak, aç insanların karınlarını doyurmak, hayvanlara yardım etmek? Virüs hatırlattı bize bunu; Dünyanın iyiliğe ve birliğe ihtiyacı var! Her günümü akşam 9'da alkışlarken ki hissimde geçirmek istiyorum. Her birinize ihtiyacım olduğunu ve her birinizin bana ihtiyaç duyduğunu bilerek güne başlamak istiyorum. Kendimiz için değil, dünyamız için yaşadığımız; sınırların, renklerin, dinlerin, dillerin, paranın anlamını yitirdiği bir hayat hayal ediyorum. Makro zihinlerimize açılan kapı olsun covid-19."