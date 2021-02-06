Limon mucizeleri...

Sağlıklı yaşam ve doğru beslenme adına yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Benan Saraç, limonun mucizelerinden bahsetti. Özellikle pandemi sürecinde bu besinin önemine dikkat çeken iş insanı, Instagram hesabından paylaştığı notta şu bilgiyi verdi: “Gün içinde elimin altındaki su ve sodaya mutlaka limon atarım. Bağışıklık sistemimizin en üst seviyeye çıkması gereken dönemde bu gıda, ilk sıralarda olmalı. Vücudu temizlerken, nefesimizi tazeleyen limon, cilt sağlığına da son derece faydalı.”