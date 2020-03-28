‘Linç derecesinde tepki alıyorum’

Hande Doğandemir, ‘İbrahim Selim İle Bu Gece’ programına konuk oldu. 10 gündür karantinada olduğunu söyleyen oyuncu, “Henüz delirmedim, eşyalarla konuşmaya başlamadım” dedi. Koronavirüsle ilgili konuşan Doğandemir, “Evde olmayı aşırı sevimli hale getirmeye başladık. Yurt dışındaki arkadaşlarımla sürekli görüntülü konuşuyorum” dedi.

Hiç estetiği olmadığını ve insanların buna inanmadığını anlatan oyuncu, “Neredeyse linç derecesinde tepkiler alıyorum, inanmıyorlar” şeklinde konuştu. Sosyal medyada sevmediği yorumlardan birinin “Hayat size güzel” olduğunu belirten Doğandemir, “Benim bir mesleğim var, bu da tanınmama sebep oluyor. Bundan şikayet edemem” açıklamasını yaptı.