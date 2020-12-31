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31.12.2020 - 12:55 |

Lindsey Morgan ile Shaun Sipos nişanlandı

'The 100' dizisi ile adını duyuran oyuncu Lindsey Morgan, meslektaşı Shaun Sipos ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Morgan, müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

Lindsey Morgan ile Shaun Sipos nişanlandı
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ABD'li oyuncu Lindsey Morgan, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Shaun Sipos ile nişanlandı. Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Morgan, Sipos ile birlikte çekilen aşk pozlarını yayınladı.

30 yaşındaki oyuncu, sevgilisinin kendisine aldığı tektaş yüzüğü göstererek duygularını dile getirdi.

Morgan, paylaşımına; "2020 bu çarpık sonla geliyor. Seni tanıdığımdan beri her gün beni en mutlu ettiğin için teşekkür ederim aşkım. Büyük hayat maceramızda sırada neler olacağını görmek için sabırsızlanıyorum" notunu düştü.

Lindsey Morgan'ın gönderisine takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

Lindsey Morgan ile Shaun Sipos nişanlandı

Ünlü oyuncu bilim kurgu dizisi 'The 100' de canlandırdığı tamirci 'Raven Reyes' rolü ile adını duyurmuştu.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

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