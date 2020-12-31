Lindsey Morgan ile Shaun Sipos nişanlandı

ABD'li oyuncu Lindsey Morgan, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Shaun Sipos ile nişanlandı. Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Morgan, Sipos ile birlikte çekilen aşk pozlarını yayınladı.

30 yaşındaki oyuncu, sevgilisinin kendisine aldığı tektaş yüzüğü göstererek duygularını dile getirdi.

Morgan, paylaşımına; "2020 bu çarpık sonla geliyor. Seni tanıdığımdan beri her gün beni en mutlu ettiğin için teşekkür ederim aşkım. Büyük hayat maceramızda sırada neler olacağını görmek için sabırsızlanıyorum" notunu düştü.

Lindsey Morgan'ın gönderisine takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

Ünlü oyuncu bilim kurgu dizisi 'The 100' de canlandırdığı tamirci 'Raven Reyes' rolü ile adını duyurmuştu.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM