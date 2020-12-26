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26.12.2020 - 19:44 |

Linet nereli? Linet kimdir, kaç yaşındadır? İşte şarkıları...

Bu akşam STAR TV'de ekrana gelecek olan İBO Show'un konuklarından biri olan Linet2in hayatı hakkında araştırmalar başladı. İzleyiciler Linet'in nereli olduğunu, kaç yaşında ve şarkılarının neler olduğunu tekrardan hatırlamak istiyor. İşte Linet'in biyografisi haberimizde...

Linet nereli? Linet kimdir, kaç yaşındadır? İşte şarkıları...
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26 Aralık İBO Show konuklarından biri olan Linet ile ilgili meraklı arayış başladı. Linet kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları yoğun ilgi görüyor. Programda sevilen şarkılarını seslendirecek olan Linet hakkında merak edilenler şu şekilde...26 Aralık İBO Show konuklarından biri olan Linet ile ilgili meraklı arayış başladı. Linet kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları yoğun ilgi görüyor. Programda sevilen şarkılarını seslendirecek olan Linet hakkında merak edilenler şu şekilde...

LİNET KİMDİR?

İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan (Leya Bonana - לילה), babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir.

İçindekiler1 Kariyeri2 Albümleri3 Video klipleri4 Ödülleri5 Kaynakça6 Dış bağlantılarKariyeri10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana (İbranice: אני אנא ) isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.

Albümleri

Birlikte Söyleyelim

Para Para

Hayatın Çiçeği, Anne

Et Libi Koveş

Linet'in müzik kutusu (1997)

Ölümsüz Aşk

Layla (2004)

Paylaşmak İstiyorum (2009)

Kalbimin Sahibi Sen (2011)

Yorum Farkı (2012)

Yorum Farkı II (2015)

Bilir misin? (2018)

Video klipleri

Çocuksun Sen Daha

Çaresizim

Şeytan Diyor Ki

Ölümsüz Aşk Bu

Kim Özler

O Kim Oluyor

Aşk Ordusu

Aslan Gibiyim

Sözümden Dönmem

Sürünüyorum

Şu Saniye

Adını Sen Koy

Resim

İncir

Geçer

Aman Aman

Kandıra Kandıra

Hikâye

İhtimal

Yatsın Yanıma

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