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09.03.2020 - 14:59 |

Linet yeni klibi için kamera karşısına geçti

Şarkıcı Linet, söz ve müziği Gülden Mutlu’ya ait olan 'Yatsın Yanıma' adlı yeni şarkısının klibi için çekimdeydi.

Linet yeni klibi için kamera karşısına geçti

Yönetmenliğini İdil Dizdar ve Said Dağdeviren’in yaptığı klip Mahmut Muhtar Paşa Köşkü'nde çekildi. Tarihi bir atmosferde gerçekleşen çekimlerde 20 kişilik bir ekip çalışırken; Linet, toplamda 4 kıyafet giydi.  25 saat boyunca kamera karşısında kalan şarkıcı, 'Yatsın Yanıma' ile salı günü tüm dijital platformlarda hayranlarıyla buluşacak.

Magazin Haberleri Bülteni (9 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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