09.03.2020 - 14:59 |
Linet yeni klibi için kamera karşısına geçti
Şarkıcı Linet, söz ve müziği Gülden Mutlu’ya ait olan 'Yatsın Yanıma' adlı yeni şarkısının klibi için çekimdeydi.
Yönetmenliğini İdil Dizdar ve Said Dağdeviren’in yaptığı klip Mahmut Muhtar Paşa Köşkü'nde çekildi. Tarihi bir atmosferde gerçekleşen çekimlerde 20 kişilik bir ekip çalışırken; Linet, toplamda 4 kıyafet giydi. 25 saat boyunca kamera karşısında kalan şarkıcı, 'Yatsın Yanıma' ile salı günü tüm dijital platformlarda hayranlarıyla buluşacak.