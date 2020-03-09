Linet yeni klibi için kamera karşısına geçti

Yönetmenliğini İdil Dizdar ve Said Dağdeviren’in yaptığı klip Mahmut Muhtar Paşa Köşkü'nde çekildi. Tarihi bir atmosferde gerçekleşen çekimlerde 20 kişilik bir ekip çalışırken; Linet, toplamda 4 kıyafet giydi. 25 saat boyunca kamera karşısında kalan şarkıcı, 'Yatsın Yanıma' ile salı günü tüm dijital platformlarda hayranlarıyla buluşacak.