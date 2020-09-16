Logan: Wolverine filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Logan: Wolverine filmi kaç yılında çekildi?

Logan: Wolverine filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. TV'de ilk kez bu akşam ekrana gelecek olan Logan: Wolverine filmi 2017 yılında vizyona girdi. Serinin üçüncü filmi niteliğindeli Logan: Wolverine filminin yönetmen kadrosunda James Mangold oturuyor. Filmin başrollerinde Wolverine karakterine hayat veren Hugh Jackman ve Profesör X karakterine hayat veren Patrick Stewart yer alıyor. İşte Logan: Wolverine filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

LOGAN: WOLVERİNE FİLMİ KONUSU

Logan: Wolverine, James Mangold tarafından yönetilen ve Marvel Comics'in kurgusal karakteri Wolverine'den uyarlanan 2017 yapımı Amerikan süper kahraman filmi. X-Men film serisinin onuncu ve Wolverine karakterinin üçüncü ve son filmi olarak tasarlandı.Film Mark Millar ve Steve McNiven tarafından üretilen İhtiyar Logan'dan esinlendi.

Filmin senaryosu yönetmen Mangold'un hikâyesinden Scott Frank ve Michael Green tarafından yazıldı. Filmin başrolünde Hugh Jackman yer alırken, Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant ve Dafne Keen yardımcı rollerde yer aldı. Filmin temel çekimleri 2 Mayıs 2016'da Louisiana'da başladı ve 19 Ağustos 2016'da New Mexico'da sona erdi.

Logan galasını 67. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde yaptı ve 3 Mart 2017'de ABD'de gösterime girdi.

LOGAN: WOLVERİNE FİLMİ OYUNCU KADROSU

Hugh Jackman, Logan / Wolverine

Patrick Stewart, Charles Xavier l / Professor X

Richard E. Grant, Zander Rice

Boyd Holbrook, Donald Pierce

Stephen Merchant, Caliban

Dafne Keen, Laura Kinney