29.05.2020 - 07:00 |
Los Angeles’ta kutlama
Karantina döneminde Los Angeles’ta bulunan Günsel Ülkü’ye arkadaşları sürpriz doğum günü partisi düzenledi.
Karantina döneminde Los Angeles’ta bulunan Günsel Ülkü’ye arkadaşları sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Barış Demirok ve eşinin Beverly Hills’teki malikanelerinin bahçesindeki etkinlikte dostlarıyla mumları üfleyen Ülkü’nün mutluluğuna diyecek yoktu. Kaliforniya eyalet kuralları gereği 10 kişiyle sınırlı olan davette konuklar, DJ müziği eşliğinde eğlendi.