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29.05.2020 - 07:00 |

Los Angeles’ta kutlama

Karantina döneminde Los Angeles’ta bulunan Günsel Ülkü’ye arkadaşları sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

Los Angeles’ta kutlama
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Karantina döneminde Los Angeles’ta bulunan Günsel Ülkü’ye arkadaşları sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Barış Demirok ve eşinin Beverly Hills’teki malikanelerinin bahçesindeki etkinlikte dostlarıyla mumları üfleyen Ülkü’nün mutluluğuna diyecek yoktu. Kaliforniya eyalet kuralları gereği 10 kişiyle sınırlı olan davette konuklar, DJ müziği eşliğinde eğlendi.

Acun Ilıcalı'yı kızdıran iddia! "Vicdansızlar, vatan hainleri..."'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında, "TV8'de yarışmacıların Kürtçe konuşmasına karşı" tarzında çıkan söylemlere tepki gösterdi.
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Cadde Yazarları

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