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21.08.2020 - 10:55 |

Lucifer 5. sezon yayınlandı mı? Lucifer yeni sezon bölümleri...

Lucifer 5. sezonu heyecanla bekleniyordu. Netflix'te yayınlanan dizinin yeni sezon bölümleri için beklenen gün geldi. Lucifer 5. sezon için 8 bölüm yayınladı.

Lucifer 5. sezon yayınlandı mı? Lucifer yeni sezon bölümleri...
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Netflix'te yayınlanan ve çok sayıda takipçisi olan Lucifer'dan yeni sezon müjdesi geldi. 5. sezon bölümleri beklenen Lucifer yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı.

LUCİFER 5. SEZON BAŞLADI

Heyecanla takip edilen dizinin yeni bölümleri 21 Ağustos itibariyle yayınlandı. Lucifer hayranları 5. sezonun ilk 8 bölümünü Netflix'ten izleyebiliyor.

LUCİFER OYUNCU KADROSU

Tom Ellis
Lauren German,Kevin Alejandro
D.B. Woodside
Lesley-Ann Brandt
Aimee Garcia
Scarlett Estevez
Rachael Harris
Inbar Lavi
Tricia Helfer
Tom Welling
Jeremiah W. Birkett
Pej Vahdat
Michael Gladis

Magazin Haberleri Bülteni 21 Ağustos 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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