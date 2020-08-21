Lucifer 5. sezon yayınlandı mı? Lucifer yeni sezon bölümleri...

Netflix'te yayınlanan ve çok sayıda takipçisi olan Lucifer'dan yeni sezon müjdesi geldi. 5. sezon bölümleri beklenen Lucifer yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı.

LUCİFER 5. SEZON BAŞLADI

Heyecanla takip edilen dizinin yeni bölümleri 21 Ağustos itibariyle yayınlandı. Lucifer hayranları 5. sezonun ilk 8 bölümünü Netflix'ten izleyebiliyor.

LUCİFER OYUNCU KADROSU

Tom Ellis

Lauren German,Kevin Alejandro

D.B. Woodside

Lesley-Ann Brandt

Aimee Garcia

Scarlett Estevez

Rachael Harris

Inbar Lavi

Tricia Helfer

Tom Welling

Jeremiah W. Birkett

Pej Vahdat

Michael Gladis