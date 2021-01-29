Mabel Matiz: Kaliteli serserilerdik!

Mabel Matiz, sosyal medyadaki 'tbt' (geçmişten fotoğraf paylaşma) akımına uydu. 35 yaşındaki şarkıcı, İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Fakültesi yıllarında çekildiği kareleri paylaştı.

İmajı tamamen faklı olan Matiz’i görenler tanımakta güçlük çekti. Kıvırcık saçıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Mabel Matiz, Instagram paylaşımına şu notu yazdı:

"Mecbur bırakılmadıkça önlük giymez, her stajın ilk günü okula gitmez, sabahları yoklama vermeyi sevmezdik. (herkesin hasta bulup puan tamamlamak için adeta birbirini ezdiği son perio stajında ise işi abartıp ilk hafta okula hiç uğramamıştık.) Mustafa’cığım sağ olsun her sabah arar, uyandırır, 'çabuk kalkın yoklama alıyolar' diye bizi ateşlerdi. Kantine ya da terasa çıkmak için bir bahane hep bulunurdu. Walkman ve mp3 çalar’lardan Sezen, Ajda ve 2000'ler Türkçe rock dinlerdik. Dev kareli pantolonlarım ve zaman zaman gözüme çektiğim kırmızı kalem klinikte hep bir mevzu olurdu. Müzik kulübündekileri hem kıskanır, hem de oraya adım atmaya çekinirdim. Hayat hem çok hızlı hem de bir o kadar yavaş akardı. 'Başka türlü bir hayat mümkün mü?' derdim hep kendime. 'İyi bir hekim olabilecek miyim' endişesi zaman zaman yüzümüzde sivilceler açtırırdı ama sonra hemen sakinlerdik. Ne yalan söyleyeyim, kaliteli serserilerdik. Hocalarımızın, asistanlarımızın ve hastalarımızın önünde elbette önlüğümüzü iliklerdik. Hala zaman zaman rüyalarıma girer Çapa. Çok, çok güzel hatırladığım, şimdilerde sanki başka birinin hayatı gibi uzak ve puslu gelen diş hekimliği fakültesi yıllarımdan, elimde kalan ender fotoğraflardan birkaçı bunlar. Defne’ciğim, Mustafa’cığım, fotoğraflarda bulamadığım İlkin, Esra, Tuğba ve daha pek çok dönem arkadaşımı ve anılar kuyusu Çapa kampüsünü buradan selamlıyorum."