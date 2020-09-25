MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Madison Beer'ın sokak stili
25.09.2020 - 08:00 |

Madison Beer'ın sokak stili

Şarkıcı Madison Beer, geçtiğimiz gün Beverly Hills'te objektiflere takıldı. Bir arkadaşı ile öğle yemeği yiyen Beer, tarzıyla ile dikkat çekti.

Madison Beer'ın sokak stili
ABONE OL

Genç şarkıcı Madison Beer, önceki gün Beverly Hills sokaklarında görüldü. Bir arkadaşı ile birlikte öğle yemeği yiyen Beer, sokak stiliyle dikkat çekti.

Kapüşonun içine yarım beyaz bir atlet tercih eden şarkıcının, altına tayt şort ve beyaz ayakkabı giyerek kombinini tamamladığı görüldü. Madison Beer, kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince, selam vererek yoluna devam etti.

Madison Beerın sokak stili

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

Magazin Haberleri Bülteni (25 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama

‘Yara’ beğenildi

‘Yara’ beğenildi

‘Sürünüyorum’

‘Sürünüyorum’

Çocuk düşünmüyor

Çocuk düşünmüyor

Sıradaki Haber