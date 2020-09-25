Madison Beer'ın sokak stili

Genç şarkıcı Madison Beer, önceki gün Beverly Hills sokaklarında görüldü. Bir arkadaşı ile birlikte öğle yemeği yiyen Beer, sokak stiliyle dikkat çekti.

Kapüşonun içine yarım beyaz bir atlet tercih eden şarkıcının, altına tayt şort ve beyaz ayakkabı giyerek kombinini tamamladığı görüldü. Madison Beer, kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince, selam vererek yoluna devam etti.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA