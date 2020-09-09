09.09.2020 - 17:24 |
Mahkemeden Yeşim Salkım'a 'ret' kararı!
Sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ettiklerini öne sürdüğü Seyhan Soylu ve Murat Övüç hakkında 2’şer ay tedbir kararı aldıran şarkıcı Yeşim Salkım, bir kez daha mahkemeye başvurdu.
Yeşim Salkım, açıklama yapmayı sürdürerek tedbir kararını ihlal ettiği iddiasıyla Seyhan Soylu’nun zorlama hapsine çarptırılmasını talep etti.
Hürriyet'in haberine göre; mahkeme, iki aylık tedbir kararı henüz Soylu’ya tebliğ edilmediği gerekçesiyle Salkım’ın talebini reddetti.