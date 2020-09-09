Mahkemeden Yeşim Salkım'a 'ret' kararı!

Yeşim Salkım, açıklama yapmayı sürdürerek tedbir kararını ihlal ettiği iddiasıyla Seyhan Soylu’nun zorlama hapsine çarptırılmasını talep etti.

Hürriyet'in haberine göre; mahkeme, iki aylık tedbir kararı henüz Soylu’ya tebliğ edilmediği gerekçesiyle Salkım’ın talebini reddetti.