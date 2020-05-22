Mahkemelik oldular! 'Senin kafanı patlatırım!'

"SENİN İÇİN ÖZEL DİKTİK"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Sevcan Bakır, 38 parçalık özel dikim kıyafet hazırladığı avukat Ayşegül Mermer'den parasını tahsil edemedi. Bunun üzerine avukata, "Bu kıyafetlerin fiyatı çok yüksek. Sırf senin talebin üzerine diktik. Beni maddi olarak zor durumda bırakıyorsun" diye mesaj attı ama şu karşılığı aldı: Allah'ın dolandırıcısı, senin kafanı patlatırım!

İKİ İSİM DE MÜŞTEKİ ŞÜPHELİ

Modacı da, aynı şekilde avukata hakaret ve tehdit mesajı gönderdi. Mermer, savcılığa başvurarak Sevcan Bakır hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakır, asıl mağdurun kendisi olduğunu, ünlü avukat tarafından tehdit edildiğini ve parasını alamadığını söyledi.

Savcılık iki ismin de müşteki şüpheli olarak yer aldığı bir iddianame düzenledi.