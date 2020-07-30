Makyajsız güzel Almeda Abazi

Arnavut asıllı Türk model Almeda Abazi, memleketinden gelen misafirleri ile uzun süre alışverişin keyfinin çıkardıktan sonra Markalar Sokağı'nda bulunan La Petite Maison Restaurant'a geçerek yorgunluk kahvesi içti.

Alışveriş ve kahve molasının ardından akşam saatlerinde AVM'den ayrılan Almeda Abazi'nin, eşofman tercih etmesi ve makyajsız oluşu gözlerden kaçmadı.



