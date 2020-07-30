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30.07.2020 - 12:39 |

Makyajsız güzel Almeda Abazi

2017 yılında oyuncu Tolgahan Sayışman ile dünyaevine giren Almeda Abazi, önceki gün oğlu Efehan ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Makyajsız güzel Almeda Abazi
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Arnavut asıllı Türk model Almeda Abazi, memleketinden gelen misafirleri ile uzun süre alışverişin keyfinin çıkardıktan sonra Markalar Sokağı'nda bulunan La Petite Maison Restaurant'a geçerek yorgunluk kahvesi içti.

Alışveriş ve kahve molasının ardından akşam saatlerinde AVM'den ayrılan Almeda Abazi'nin, eşofman tercih etmesi ve makyajsız oluşu gözlerden kaçmadı.

Makyajsız güzel Almeda Abazi


Çağla Şikel'in eğlenceli paylaşımıÇektiği eğlenceli videolar ile takipçilerinin yüzünü güldüren manken Çağla Şıkel, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla ne kadar esnek bir vücuda sahip olduğunu gösterdi.
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Cadde Yazarları

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