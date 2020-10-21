Makyajsız güzel Şilan Makal

Yakın bir arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan Şilan Makal, makyajsız doğal güzelliği ile dikkat çekti.

Evliliklerinin çok güzel gittiğini belirten Makal, bu sezon boyunca ekranlarda olmayacağını açıkladı: Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu hastalığın tedavisi yok ve gerçekten şakası da yok. O yüzden ben de bir süre daha ekranlardan uzak kalacağım.