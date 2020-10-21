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21.10.2020 - 13:01 |

Makyajsız güzel Şilan Makal

Geçtiğimiz aylarda futbolcu Şener Özbayraklı ile dünyaevine giren güzel oyuncu Şilan Makal, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Makyajsız güzel Şilan Makal
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Yakın bir arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan Şilan Makal, makyajsız doğal güzelliği ile dikkat çekti.

Evliliklerinin çok güzel gittiğini belirten Makal, bu sezon boyunca ekranlarda olmayacağını açıkladı: Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu hastalığın tedavisi yok ve gerçekten şakası da yok. O yüzden ben de bir süre daha ekranlardan uzak kalacağım.

Makyajsız güzel Şilan Makal

Magazin Haberleri Bülteni (21 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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