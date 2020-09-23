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23.09.2020 - 13:20 |

Makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı

Sunucu Burcu Esmersoy, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı
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Burcu Esmersoy, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Markalar Sokağı'nda bulunan bir restoranda yakın bir arkadaşı ile sohbet ederken görüntülenen Esmersoy, "Bir iş toplantısı için geldim. Toplantı saatine kadar arkadaşımla sohbet edip, kahve içiyoruz" dedi.

Daha sonra yakın arkadaşından ayrılan ve iş toplantısını gerçekleştiren güzel sunucu, toplantı sonrası alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Dünyaca ünlü mağazaları gezen Esmersoy'un her zamanki gibi doğal ve makyajsız hali gözlerden kaçmadı.

Makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı

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