MALDİVLER YERİNE EGE

Hadise, koronavirüs salgını nedeniyle sevgilisi Kaan Yıldırım’la kış aylarında yaptığı tatil planlarını değiştirdi. Çift, aşk yaşamaya başladığı ilk günlerde, temmuz ayında gitmeye karar verdiği bir haftalık Maldivler tatilini son anda iptal etti. İkilinin, salgının dünya genelinde artış göstermesiyle, uçak biletini ve otel rezervasyonunu bir gün kala sonlandırdığı öğrenildi.

Belçika’da yaşayan annesi Gülnihal Açıkgöz’ü de virüs sebebiyle görmeye gidemeyen şarkıcı, rotasını Ege’ye çevirdi. Tekne kiralayan çiçeği burnunda sevgililer, bu defa yanlarına kardeşlerini de alarak, mavi tura çıktı. Evlenecekleri iddia edilen Hadise ve oyuncunun, salgında azalma olursa sene sonuna doğru yurt dışı tatili yapacakları konuşuluyor.