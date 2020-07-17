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17.07.2020 - 07:00 | | SERCAN KISMET

MALDİVLER YERİNE EGE

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım, Maldivler tatilini hasta sayısında artış gösteren koronavirüs nedeniyle erteledi. Çift, rotasını Ege’ye çevirmek zorunda kaldı

MALDİVLER YERİNE EGE
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Hadise, koronavirüs salgını nedeniyle sevgilisi Kaan Yıldırım’la kış aylarında yaptığı tatil planlarını değiştirdi. Çift, aşk yaşamaya başladığı ilk günlerde, temmuz ayında gitmeye karar verdiği bir haftalık Maldivler tatilini son anda iptal etti. İkilinin, salgının dünya genelinde artış göstermesiyle, uçak biletini ve otel rezervasyonunu bir gün kala sonlandırdığı öğrenildi.
Belçika’da yaşayan annesi Gülnihal Açıkgöz’ü de virüs sebebiyle görmeye gidemeyen şarkıcı, rotasını Ege’ye çevirdi. Tekne kiralayan çiçeği burnunda sevgililer, bu defa yanlarına kardeşlerini de alarak, mavi tura çıktı. Evlenecekleri iddia edilen Hadise ve oyuncunun, salgında azalma olursa sene sonuna doğru yurt dışı tatili yapacakları konuşuluyor.

Ata Demirer menemenin püf noktasını anlattıSosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ata Demirer, son videosunda takipçilerine menemen yapmanın püf noktalarını anlattı. Menemeni kıymalı sevdiğini söyleyen Demirer, kendi tarzında uyarılarda bulundu.
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Cadde Yazarları

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