Maldivler’den önemli teklif

Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Faruk Saraç, Bodrum’daki evine kapanarak işe koyuldu. Geçtiğimiz yıllarda Türk polisi ve jandarmasının kıyafetlerini tasarlayan modacıya, dünyanın bir ucundan teklif geldi. Maldiv Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından polis teşkilatlarının kıyafetlerini tasarlaması üzerine teklif alan Saraç, “Bir Türk tasarımcı olarak gurur duydum. Evde çalışıyorum. Umarım sağlıklı günlerimize kavuşuruz” dedi.