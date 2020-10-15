Mansur Ark kimdir? Mansur Ark aslen nereli, kaç yaşında? Hayat hikayesi...

Bir dönemin en sevilen sanatçılarından biri olan Mansur Ark, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'da boy gösteriyor. İşte Mansur Ark ile ilgili merak edilenler...



MANSUR ARK KİMDİR?

Mansur Ark, 26 Kasım 1965 tarihinde Mersin‘de doğmuştur. Babası Libya, Trabluslu, annesi Mersinlidir. Afrika kökenli olan Mansur Ark’ın kendisinden büyük iki ağabeyi, bir ablası vardır. Çocukluğu babasının Mersin’de çalıştığı Ataş Petrol Rafinerisinin lojmanında geçti. Mansur Ark 6 yaşından itibaren yelken sporuyla ilgilendi. İlkokulu Mersin Namık Kemal ilkokulunda okudu, ortaokul ve liseyi Dumlupınar Lisesinde okudu. Çukurova üniversitesi Mersin Meslek Yüksek Okulu Elektrik bölümüne bir sene devam ettikten sonra okulu bıraktı.

Mansur Ark, askerliğini 1984 yılında unda yaptı. 1990 yılında Almanya Frankfurt’a yerleşti. Ancak daha sonra Türkiye’ye geri dönüş yapmıştır. Bir başka müzik sanatçısı Ragga Oktay ile yakın arkadaştır. İstanbul’da yaşayan Mansur Ark, tam bir Bodrum aşığıdır.

1994 yılında müzik ile hobi olarak ilgilenmeye başladı. 1996 yılında BAY MÜZİK ile anlaşarak ilk albüm anlaşmasını imzaladı. 1997 yılında kendi adını verdiği ilk albümünü yaptı. Albümdeki “Maalesef” adlı parçayla büyük bir çıkış yakaladı ve o yılların en çok dinlenen şarkıları arasına girdi. Albümde yer alan tüm şarkıların söz ve müziği Mansur Ark’a aittir. Türk pop ağırlıklı olmak üzere değişik türlerde şarkıları vardır.

Müzik hayatına başlamadan önce Manavgat/Antalya’da Robinson Club Pamfilya’da üç yıl animatörlük yapmıştır.

İlk oyunculuk denemesini 1998’de yayınlanan “Ruhsar” adlı TV dizisinde konuk oyuncu olarak yapan Mansur Ark hemen ardından ertesi yıl 1999’da TGRT’de yayınlanan “İç Güveyi Billy” adlı dizide başrol almayı başardı. 2002 yılında Kanal D’de yayınlanan “Bayanlar Baylar” adlı dizide oynadı, bir yıl sonra “Sultan Makamı” dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

2002 yılında yaptığı “Fark” adlı albümündeki “Yarim” adlı şarkıyı Ragga Oktay‘la düet olarak yapmıştır.

Olacak O Kadar dizisinde de rol alan Mansur Ark, çeşitli dizi ve sinema filmlerinde de oynamıştır. Almanya’daki Türk televizyon kanalı Türkshow’da yayınlanan ”İthal Gelin” adlı dizide Süleyman karakterini canlandırdı.

2004 yılında Kanal D’de yayınlanan Dayı adlı dizinin müziklerini yaptı.

Mansur Ark, Almanya’da kaldığı dönemde iki yıl evli kaldığı eşinden boşandı. Mansur Ark evlidir.



2010 yılında başrollerinde Selda Alkor, Damla Sönmez ve Gökhan Mumcu‘nun olduğu Mahpeyker Kösem Sultan adlı oynadığı ilk sinema filminde “Kızlar Ağası Mustafa Ağa” karakterini canlandırdı.

2013 yılında yakın arkadaşı olan Ragga Oktay‘ın yönettiği Mc Dandik adlı filmde Jamaikalı bir hakimi canlandırdı.

Birçok ürün reklam filminde oynadı, özellikle Lassa’nın 2014 yılındaki reklamındaki şarkısıyla dikkat çekti.

Albümleri :

1997 – Mansur Ark

1999 – Öğrendim

2002 – Fark

2004 – Gazla Gitsin

2009 – Sende Bendensin

2012 – Bu Defa

2015 – Maalesef (İnadı Bırak) (Berkant Dural Feat. Mansur Ark)

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2016 – Baba Mirası (Sinema Filmi)

2013 – Mc Dandik (Jamaikalı Hakim) (Sinema Filmi)

2012 – İşler Güçler (11. bölümünde konuk oyuncu) (Kendisi) (TV Dizisi)

2010 – Mahpeyker Kösem Sultan (Kızlar Ağası Mustafa Ağa) (Sinema Filmi)

2007 – İthal Gelin (Süleyman) (TV Dizisi)

2003 – Sultan Makamı (konuk oyuncu) (TV Dizisi)

2002 – Bayanlar Baylar (Zambo) (TV Dizisi)

1999 – İç Güveyi Billy (Billy) (TV Dizisi)

1997 – Ruhsar (Arap) (konuk oyuncu) (TV Dizisi)

1986 – Olacak O Kadar (Bir skeçte Ark, Yılmaz Morgül’ü yakalamaya çalışan Amerikalı ajan rolünde)(TV Dizisi)

Müzik :

2004 – Dayı (TV Dizisi)