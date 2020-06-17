Mantı Partisi’yle sezonu açtı

Bodrum Türkbükü’nde bulunan Mavi Otel, yaz sezonunu gelenekselleşen Mantı Partisi’yle açtı. Her pazar Türk yemekleri günü yapan Mavi Otel’in işletmecisi Cemal Yarar, özel olarak hazırlattığı Kayseri usulü mantıyı misafirlerine kendi elleriyle servis etti. Yoğun ilgi gösterilen etkinliğin konukları arasında, Kerem Dürüst, Gaya-Alpay Başaran, Cemal-Şenay Yarar, Ercan İşal, Ediz Tuncay ve Nihat Çimen gibi isimler vardı.