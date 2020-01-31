Manuş Baba'ya büyük şok! O davada karar çıktı

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; 'Eteği Belinde' şarkısıyla şöhreti yakalayan Manuş Baba'ya, sanatçı Atilla Yılmaz tarafından açılan davada karar çıktı.

Atilla Yılmaz avukatı Serkan Toper aracılığıyla; İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, Manuş Baba'nın seslendirdiği 'Eteği Belinde' şarkısının kopya olduğunu öne sürdü. Dilekçede, Yılmaz'ın 2005 yılında çıkarttığı 'Vaktidir' albümünde 'Senden Gayri' ismiyle kendisi tarafından seslendirdiği müzik eserinin, yıllar sonra Manuş Baba tarafından seslendirildiği, diğer davalı yapımcı şirket tarafından CD olarak piyasaya sürüldüğü ve halen satışının devam ettiği belirtildi.

İki yıldır devam eden dava ile ilgili Atilla Yılmaz avukatı Serkan Toper, müvekkilinin davayı kazandığını duyurdu.

MANUŞ BABA TAZMİNAT ÖDEYECEK

İstanbul Fikri Sinai Hukuk Mahkemesi; Atilla Yılmaz'a ait 'Senden Gayrı' isimli eserin ara nağme ve nakaratlar yönünden, Manuş Baba tarafından 'Eteği Belinde' isimli eserde izinsiz olarak kullandığını tespit edildi. Mahkeme; Manuş Baba'nın, Atilla Yılmaz'a maddi tazminat yönünden 22 bin 500 TL manevi tazminat yönünden ise 15 bin lira ödemesine hükmetti.

Şarkının, sanatçı Manuş Baba tarafından sahne, konser, tanıtım dahil tüm icrasının durdurulması talep eden besteci Yılmaz, 75 bin lira maddi, 50 bin lira manevi olmak üzere toplam 125 bin lira tazminat talep etti.

MSG RAPORU SUNULDU

Söz konusu müziğin alıntılandığı ifade edilen dilekçede, bununla ilgili Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'ne (MSG) başvurulduğunu, MSG tarafından "Yapılan başvuru doğrultusunda dijital ortamda sunulan ses kayıtları değerlendirilmiştir. Bestesi Atilla Yılmaz'a ait 'Senden Gayrı' isimli eseri ile Manuş Baba'nın yorumladığı 'Eteği Belinde' isimli eserin tempoları farklı olsa da ara nağmelerin birebir aynı olduğu tespit edildi" şeklinde görüş bildirildiğine yer verildi.