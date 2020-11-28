Merve Holefter, Maradona'ya şarkı yapmış!

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Merve Holefter, Diego Armando Maradona için geçen yıl yazdığı şarkı hakkında konuştu. Holefter, "Efsaneninin ölümüne çok üzüldüm. Aslında ölümsüz o. Geçen sene 'Maradona' isimli şarkı babamın çocukluğumdan beri ettiği bir söz üzerine yazdım. Babam fanatik Trabzonspor taraftarıdır ve bir gün maç izlerken kendi takımın futbolcusuna kızarak, 'Şuna bak, yaptığı çalıma bak, kendini Maradona sanıyor' demesi üzerine bu şarkıyı yazdım. Babamdan dolayı çok seviyordum Maradona'yı. Bunun bir anısı olsun istedim. Bu şarkının klibi de var. Geçen yıl Maradona'ya ulaşmaya çalıştık ama sağlık soruları nedeniyle iletişim kuramadık. Çok mutluyum onun adına bir hatıra bıraktım" dedi.