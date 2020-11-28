MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Merve Holefter, Maradona'ya şarkı yapmış!
28.11.2020 - 09:12 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Merve Holefter, Maradona'ya şarkı yapmış!

Merve Holefter'in, 60 yaşında hayata gözlerini Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona için geçen yıl şarkı yazdığı ortaya çıktı.

Merve Holefter, Maradona'ya şarkı yapmış!
ABONE OL

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Merve Holefter, Diego Armando Maradona için geçen yıl yazdığı şarkı hakkında konuştu. Holefter, "Efsaneninin ölümüne çok üzüldüm. Aslında ölümsüz o. Geçen sene 'Maradona' isimli şarkı babamın çocukluğumdan beri ettiği bir söz üzerine yazdım. Babam fanatik Trabzonspor taraftarıdır ve bir gün maç izlerken kendi takımın futbolcusuna kızarak, 'Şuna bak, yaptığı çalıma bak, kendini Maradona sanıyor' demesi üzerine bu şarkıyı yazdım. Babamdan dolayı çok seviyordum Maradona'yı. Bunun bir anısı olsun istedim. Bu şarkının klibi de var. Geçen yıl Maradona'ya ulaşmaya çalıştık ama sağlık soruları nedeniyle iletişim kuramadık. Çok mutluyum onun adına bir hatıra bıraktım" dedi. 

Magazin Haberleri Bülteni (27 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan haberleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İYİLİK İÇİN TASARLADI

İYİLİK İÇİN TASARLADI

Arkadaşla alışveriş

Arkadaşla alışveriş

Kendini resme verdi

Kendini resme verdi

Park etti borçlu çıktı

Park etti borçlu çıktı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet