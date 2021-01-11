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11.01.2021 - 11:10 |

'Maraşlı' bu akşam başlıyor

TIMS&B Productions imzalı, yönetmeliğini Ahmet Sarıgün'ün yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı 'Maraşlı' bu akşam saat 20.00'de atv ekranında olacak.

'Maraşlı' bu akşam başlıyor
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Atv ekranlarında yayınlanacak ‘Maraşlı’ dizisinde, Burak Deniz Maraşlı, Alina Boz ise Mahur karakterine hayat veriyor. İlk bölümde, Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır.

Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı’nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye’nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel’in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur’un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur’un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur’un hayatı tehlikededir…

Magazin Haberleri Bülteni (11 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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