Maraşlı dizisi konusu ve oyuncuları! Maraşlı dizisi yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor?

Maraşlı dizisi 1. bölüm ile bu akşam yeniden ATV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İlk bölüm ile 11 Ocak Pazartesi akşamı ATV ekranında izleyici ile buluşan Maraşlı dizisinin başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz yer alıyor. Ekrana gelen ilk bölüm ile izleyiciden tam not alan Maraşlı dizisi 2. bölüm ile 18 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Peki Maraşlı dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…

MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda; Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Serhat Kılıç, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici bulunuyor.

MARAŞLI HANGİ GÜN?

ATV'nin heyecan yaratan dizisi Maraşlı ilk bölümü ile 11 Ocak Pazartesi akşamı izleyicinin karşısına çıkmıştı. Beklenen 2. eni bölümü ise yine 18 Ocak Pazartesi yayımlanacak.

MARAŞLI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Maraşlı dizisi İstanbul Beyazıt taraflarında ve İstanbul'un farklı semtlerinde çekilmektedir

OYUNCU KADROSU

Burak Deniz – Maraşlı

Alina Boz – Mahur

Kerem Atabeyoğlu – Aziz Türel

Saygın Saygın Soysal – Savaş

Serhat Kılıç – Necati

Cemil Büyükdöğerli – İlhan

Rojda Demirer – Firuzan

Melis İşiten – Dilşad

Cihan Yenici – Ozan

MARAŞLI 2. BÖLÜM FRAGMANI