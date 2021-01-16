Maraşlı dizisi konusu ve oyuncuları! Maraşlı dizisi yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Maraşlı dizisi ilk bölüm ile 11 Ocak Pazartesi akşamı ekrana geldi. İlk bölümün ardından tekrar bölümleri ile ATV ekranında yayınlanmaya devam eden Maraşlı dizisinin ilk bölüm tekrarı bu akşam yeniden ATV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki Maraşlı dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?
Maraşlı dizisi 1. bölüm ile bu akşam yeniden ATV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İlk bölüm ile 11 Ocak Pazartesi akşamı ATV ekranında izleyici ile buluşan Maraşlı dizisinin başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz yer alıyor. Ekrana gelen ilk bölüm ile izleyiciden tam not alan Maraşlı dizisi 2. bölüm ile 18 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Peki Maraşlı dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?
MARAŞLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…
MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI
Dizinin oyuncu kadrosunda; Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Serhat Kılıç, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici bulunuyor.
MARAŞLI HANGİ GÜN?
ATV'nin heyecan yaratan dizisi Maraşlı ilk bölümü ile 11 Ocak Pazartesi akşamı izleyicinin karşısına çıkmıştı. Beklenen 2. eni bölümü ise yine 18 Ocak Pazartesi yayımlanacak.
MARAŞLI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Maraşlı dizisi İstanbul Beyazıt taraflarında ve İstanbul'un farklı semtlerinde çekilmektedir
OYUNCU KADROSU
Burak Deniz – Maraşlı
Alina Boz – Mahur
Kerem Atabeyoğlu – Aziz Türel
Saygın Saygın Soysal – Savaş
Serhat Kılıç – Necati
Cemil Büyükdöğerli – İlhan
Rojda Demirer – Firuzan
Melis İşiten – Dilşad
Cihan Yenici – Ozan
MARAŞLI 2. BÖLÜM FRAGMANI