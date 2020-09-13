Maria ile Mustafa 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Maria ile Mustafa 2. son bölüm izleme linki...

Maria ile Mustafa 2. bölümüyle bu akşam izleyicilerle buluştu ve ardından 3. yeni bölüm fragmanı da yayımlandı...





MARIA İLE MUSTAFA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Biz birbirimize aşığız!”

Mustafa’nın Gonca ile evli olduğunu öğrenen Maria, alnından vurulmuşa döndü. Diğer yandan babası tarafından İstanbul’a gönderilen Nadire de Nihat’la yarım kalan hesaplaşmasını tamamlamak için gizlice Kapadokya’ya gitti. Mustafa, bir yandan ailesiyle uğraşırken diğer yandan Maria’ya evliliğiyle ilgili bütün gerçekleri açıklamaya çalışsa da Maria’nın ona olan öfkesi de, kırgınlığı da dinmez ve Kapadokya’yı terk etmeye karar verdi. Ancak bu düşündüğü o kadar kolay olmadı…



MARIA İLE MUSTAFA 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI







MARIA İLE MUSTAFA 2. BÖLÜM İZLEME LİNKİ



Maria ile Mustafa 2. son bölüm izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...