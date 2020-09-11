Maria İle Mustafa dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Maria İle Mustafa 2. bölüm fragmanı yayında!
ATV ekranında yayınlanan yeni dizi Maria ile Mustafa dizisi bu akşam 1. bölüm ile yeniden ekrana gelecek. Dizinin ilk bölümünü kaçıran vatandaşlar Maria İle Mustafa dizisinin ilk bölümünü izleyebilecek. Diziyi izlemeyi düşünen vatandaşlar oyuncu kadrosu ve dizinin konusu hakkında araştırmalar sürüyor. Peki Maria İle Mustafa dizisinin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?
Maria İle Mustafa dizisi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Maria İle Mustafa dizisinin 1. bölümü bu akşam yeniden ekrana gelecek. Ekrana gelen ilk bölümde Kolombiya'dan Türkiye'ye gelirken uçakta yolları kesişen Maria ile Mustafa'nın hikayesi havalimanında da devam eder. Mustafa'nın ekolojik tarım planları için baktığı arazinin sahibinin Maria olması ve kan davası güden iki aileyi karşı karşıya getirir. Mustafa ve Maria arasında başlayan aşk Mustafa'nın abisinin emaneti olan eşi ve çocuğunun ortaya çıkması ile bir anda değişri.
MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI KİMLER?
Jessica May
Hilmi Cem İntepe
Tamer Levent, Atalan
Ezgi Çelik
Haki Biçici
Zeynep Gülmez
Hülya Gülşen
Tuğba Tutuğ
MARİA İLE MUSTAFA 1. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?
Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği "Güzel Atlar Diyarı"nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!
MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI