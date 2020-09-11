Maria İle Mustafa dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Maria İle Mustafa 2. bölüm fragmanı yayında!

Maria İle Mustafa dizisi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Maria İle Mustafa dizisinin 1. bölümü bu akşam yeniden ekrana gelecek. Ekrana gelen ilk bölümde Kolombiya'dan Türkiye'ye gelirken uçakta yolları kesişen Maria ile Mustafa'nın hikayesi havalimanında da devam eder. Mustafa'nın ekolojik tarım planları için baktığı arazinin sahibinin Maria olması ve kan davası güden iki aileyi karşı karşıya getirir. Mustafa ve Maria arasında başlayan aşk Mustafa'nın abisinin emaneti olan eşi ve çocuğunun ortaya çıkması ile bir anda değişri.

MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI KİMLER?

Jessica May

Hilmi Cem İntepe

Tamer Levent, Atalan

Ezgi Çelik

Haki Biçici

Zeynep Gülmez

Hülya Gülşen

Tuğba Tutuğ

MARİA İLE MUSTAFA 1. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği "Güzel Atlar Diyarı"nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI